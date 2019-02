(ANSA) – MODENA, 13 FEB – Azimut Modena-Lube Civitanova 1-3 (27-25, 26-28, 23-25, 21-25) in una partita del Gruppo B della Champions League di pallavolo. E’ stata una sfida di altissimo livello quella che vede di fronte in Champions League Modena e Civitanova. La squadra di Velasco comincia la gara con Wessel Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. La Lube parte con Bruno- Sokolov, Leal e Juantorena in banda, Simon e Stankovic al centro al centro, Balaso è il libero. La gara inizia e l’equilibrio la fa da assoluto padrone, Modena piazza il break, 11-9. Resta avanti l’Azimut, 17-13, poi torna sotto Civitanova, 23-23. Modena vince il primo set 27-25. Nel secondo set è ancora Modena a scappare via, 15-11 e il PalaPanini spinge fortissimo. Torna subito sotto Civitanova, 17-16. Mette la freccia la Lube che va sul 23-24. Civitanova vince il secondo parziale 26-28, è 1-1. Nel terzo set è la Lube a prendere il comando, 14-19 con Juantorena e compagni che giocano un grande volley. Si arriva al punto a punto finale, 23-24 poi la Lube chiude il parziale 23-25. Il quarto set inizia e Civitanova scappa via, 13-20 e set indirizzato verso Simon compagni. La Lube chiude il set 21-25 ed il match 1-3. “A tratti abbiamo sbagliato piazzando tante battute in rete – ha detto Velasco dopo la partita -, Civitanova ha un punto debole ed è in ricezione, e se non entra la battuta poi diventa molto difficile. Questa partita è stata comunque un passo avanti della mia squadra, sono contento dei miei ragazzi e si vede che hanno dato tutto. Ci riproveremo domenica a Civitanova”.