(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Tante sorprese e molto spettacolo nel turno di questa notte in Nba che ha visto l’inattesa sconfitta dei Warriors a opera di Portland per 129-107. La capolista, finora dominatrice assoluta della stagione, resta comunque al suo posto a ovest, anche se Denver -che ha battuto Sacramento per 120-118- si è avvicinata. Hanno vinto entrambe le battistrada della Eastern: Milwaukee è passata facilmente con Indiana con il punteggio di 106-97, trascinata dal greco Antetokounmpo in gran forma e tripla doppia (33 punti, 19 rimbalzi e 11 assist), mentre i Raptors hanno avuto ragione dei Wizards per 129-120. Ancora uno show personale per James Harden, giocate straordinarie e 42 punti per lui, ma non bastano ai Rockets per portare a casa il successo contro Minnesota che dopo una partita combattuta prevale per 121-111. Buona prestazione anche per Danilo Gallinari (20 punti) con i suoi Clippers usciti vittoriosi dalla sfida, in verità non proibitiva contro i Phoenix Suns ultimi in classifica, per 134-107. (ANSA).