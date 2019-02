(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Per un infortunio alla spalla destra, la tennista russa Maria Sharapova non parteciperà al torneo di Indian Wells. Lo hanno reso noto gli stessi organizzatori del torneo californiano. La 31enne campionessa due volte vincitrice a Indian Wells (2006 e 2013), attualmente numero 27 del ranking mondiale, in questa stagione ha disputato appena otto match (6 vittorie e due sconfitte). Agli Australian Open è stata eliminata agli ottavi di finale. Dopo Melbourne ha disputato il torneo di San Pietroburgo, ma è stata costretta al ritiro dopo il successo al primo turno sull’australiana Daria Gavrilova. Oggi la decisione di fermarsi per curare i dolori alla spalla che la tormentano ormai da qualche mese. (ANSA).