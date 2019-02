(ANSA) – PARIGI, 14 FEB – A tre settimane dall’annuncio della sua candidatura come capolista, Ingrid Levavasseur, tra le figure più note del movimento dei gilet gialli, abbandona la lista Ric (Ralliemenent d’Initiative Citoyenne) per le elezioni europee. In un tweet, l’infermiera trentunenne precisa tuttavia che l’addio al Ric “non significa che rinuncio a presentare una lista alle europee”. La lista Ric è la stessa di cui il vicepremier Luigi Di Maio e capo politico del M5S incontrò alcuni esponenti nella banlieue di Parigi, tra cui il controverso Christophe Chalençon. Un’iniziativa che fece infuriare la stessa Ingrid Levavasseur che ora dice di voler “ripartire da buone basi”. “Ricominciamo da zero”, ha aggiunto. (ANSA)