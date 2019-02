(ANSA) – MILANO, 14 FEB – Mauro Icardi è ad Appiano Gentile per svolgere l’allenamento riservato ai giocatori non convocati per la partita di Europa League contro il Rapid Vienna. L’attaccante argentino che si è rifiutato di partire con il resto della squadra, sconvolto per la decisione del club di togliergli la fascia di capitano e affidarla a Samir Handanovic, questa mattina ha però raggiunto il centro sportivo nerazzurro dove si allenano anche i giocatori non inseriti nella lista Uefa, gli squalificati e gli infortunati.