(ANSA) – FIUMICINO, 14 FEB – Una burrasca, con vento che oltre i 40 nodi e onde fino a 6 metri, ha sorpreso nella nottata Ocean Cat, il catamarano di 6 metri non abitabile con il quale dal 5 febbraio i velisti romani Tullio Picciolini e Giammarco Sardi stanno attraversando l’oceano atlantico a caccia del record di velocità sulla tratta Dakar-Guadeloupe. Intorno alle 3.50, durante una manovra per ridurre la vela esposta al vento, Ocean Cat si è ribaltata a 180 gradi. I segnali GPS – informa lo Staff – hanno smesso di trasmettere, allertando la sala operativa di Ocean Cat. Alle 6.5 i due velisti, di Casal Palocco e dell’Appio latino, hanno contattato il Safety Team comunicando che l’equipaggio stava bene, la barca era stata riportata in posizione a 90 gradi. Al momento i sistemi Gps hanno ripreso a funzionare; l’equipaggio sta verificando le condizioni della barca per poi riprendere la rotta verso Guadeloupe.