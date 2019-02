(ANSA) – ROMA, 14 FEB – La terza edizione dell’ISPS Handa World Super 6 di golf inizia all’insegna delle sorprese. A Perth (Australia) dopo il primo round del torneo dell’European Tour Miguel Tabuena e Kristoffer Reitan con 65 (-7) sono al comando della classifica. Zero successi per entrambi sul massimo circuito continentale, il player filippino e quello norvegese vantano due colpi di vantaggio sul britannico Richard McEvoy e sull’australiano Benjamin Campbell (entrambi terzi con 67, -5). Big in ritardo nel World Super 6. Con David Law (reduce dal successo nel Vic Open), Thomas Pieters (grande favorito della vigilia), Adrian Otaegui e Marcus Fraser sedicesimi (70, -2). Guido Migliozzi, il migliore tra gli azzurri in gara, è invece cinquantaquattresimo (72, par). Con Matteo Manassero e Filippo Bergamaschi settantaseiesimi (73, +1).