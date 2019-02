(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Il gesto dell’ ‘ombrello’ di Gareth Bale in occasione dell’ultimo derby di Madrid non è passato inosservato nella Liga che ha deciso di deferire l’attaccante gallese del Real al Commissione disciplinare. L’atteggiamento offensivo nei confronti dei tifosi colchoneros è andato in scena al minuto 73′, subito dopo il terzo gol delle merengue e per la Liga il gesto mina la dignità sportiva e il decoro (art.89) ed è contrario al buon ordine sportivo (art.100 e 122)”. Regolamento alla mano, le possibili sanzioni per queste provocazioni variano, a seconda che ci sia l’aggravante di istigare l’animosità del pubblico, vanno da quattro a dodici giornate di squalifica, ma secondo la stampa spagnola il rischio concreto per il gallese va da una a tre giornate di stop.