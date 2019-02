(ANSA) NAPOLI, 14 FEB – “Per prima cosa mi devo scusare con voi tifosi azzurri: volevo, speravo, sognavo di salutarvi con un grande giro di campo abbracciato dal vostro applauso. Mi avete sempre sostenuto e amato incondizionatamente nei momenti belli o difficili: di questo ve ne sarò sempre grato”. Comincia così la lettera aperta che Marek Hamsik ha pubblicato sul suo profilo Istagram per dire addio a Napoli nel giorno dell’ufficializzazione del suo passaggio al club cinese del Dalian. “Napoli ce l’ho tatuata sulla pelle – scrive Hamsik – così come la prima vittoria in Coppa Italia dopo 25 anni. Impossibile dimenticare quella festa, impossibile dimenticare il momento in cui ho battuto il record di presenze di Bruscolotti o quando ho superato il record di gol in maglia azzurra del Dio del calcio Diego Armando Maradona. Questo mi rende estremamente orgoglioso”.