(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Continua su Sky Sport il conto alla rovescia verso il via alla nuova stagione dei motori: domani, venerdì 15 febbraio, su Sky Sport F1 e Sky Sport 24, appuntamento da non perdere con “Speciale Race Anatomy – Presentazione Ferrari”. Dalle 10.30, Fabio Tavelli e Federica Masolin condurranno lo studio d’eccezione che guiderà gli appassionati alla scoperta della nuova Rossa 2019. In collegamento da Maranello ci sarà Mara Sangiorgio per tutti gli aggiornamenti live, mentre gli approfondimenti tecnici saranno gestiti da Matteo Bobbi. Carlo Vanzini e Leo Turrini saranno allo Skywall con Fabio Tavelli per analizzare tutte le novità della nuova monoposto attraverso le immagini live dell’unveiling. L’evento sarà trasmesso anche in live streaming su skysport.it, con il live blog della presentazione, sull’App di Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport F1.