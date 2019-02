(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Solidarietà e beneficenza a Carnevale a Obereggen, sede storica della Coppa Europa di sci alpino nel comprensorio altoatesino e trentino del massiccio dolomitico del Latemar (a 20 minuti da Bolzano), con Pampeago e Predazzo. Dal 28 febbraio al 5 marzo, come vuole una tradizione consolidata, Obereggen proporrà un ricco programma di animazione sulle piste e alla stazione a valle degli impianti. Sabato 2 marzo si aprirà la giornata dello Sci Storico con la tradizionale colazione bavarese al «Platzl-Obereggen». In particolare lunedì 4, alla stazione a valle di Obereggen, è in programma l’iniziativa “Latemar for Africa”, un vaso della fortuna a scopo benefico in collaborazione col gruppo missionario «Un pozzo per la Vita» Merano. Il contributo raccolto contribuirà alla realizzazione di un pozzo alimentato da un impianto fotovoltaico in Benin. «Per gli abitanti del Benin l’acqua è indissolubile fonte di vita” sottolinea Thomas Ondertoller, responsabile marketing della società impianti Obereggen Latemar Spa.