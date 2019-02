(ANSA) – TORINO, 14 FEB – “Sono contento per la Var in Champions, è utile”. Allegri è soddisfatto dell’introduzione, a partire dagli ottavi di finale di Champions League, del supporto tecnologico per gli arbitri. Il primo caso importante di applicazione è stata la rete annullata ieri all’Ajax contro il Real Madrid: “In situazioni normali non sarebbe stato annullato – ha aggiunto Allegri -. Nelle situazioni oggettive la Var è molto utile, in quelle soggettive è comunque a discrezione dell’arbitro”.