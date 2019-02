(ANSA) – NEW DELHI, 14 FEB – Sono 40 le vittime dell’attacco terroristico di oggi in Kashmir contro un convoglio militare: lo scrive l’agenzia di stampa ANI, che riferisce quanto detto ai media da K. Vijay Kumar, consigliere del governatore del Kashmir. Non ancora accertata la modalità dell’attacco, che ha fatto saltare in aria un autobus del convoglio. I terroristi hanno attaccato un convoglio delle Forze speciali indiane del 54/o battaglione, che viaggiava lungo l’autostrada nazionale Srinagar-Jammu.