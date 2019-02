MADRID – Che il Fitur da sempre sia il palco perfetto per metter in mostra le specialità dell’offerta turistica internazionale è ormai risaputo da tempo. Momento di altissima definizione musicale è stato regalato a un pubblico di operatori del settore turistico e culturale grazie alla presenza di un violino Stradivari ex Scotland University 1734, suonato da Lena Yokohama.

Giunto in prestito dal Museo del Violino di cremona, questo pezzo unico ha deliziato i presenti e soprattutto messo i puntini sulle “i” sulle botteghe liutaie specializzate della città lombarda. Proprio durante la fiera si è potuto apprezzare un workshop tenuto da Abraham Díaz sui segreti degli strumenti ad arco e la loro produzione artigianale, tipici della città che ha dato i natali al maestro Stradivari.

Significativo l’intervento dell’Ambasciatore Sannino che ha voluto sottolineare come il territorio italiano sia folto di centri minori ma ricchissimi di preziosi tesori, artistici, artigianali e culturali che nulla hanno da invidiare alle principali meta turistiche italiane. A dar manforte a queste parole la delegazione del Comune di Cremona che guidata dal Sindaco Gianluca Galimberti, ha promosso le specialità della sua città. Situata a pochi kilometri da Milano ma gremita di attrazioni culturali e specialità culinarie, alcune delle quali offerte ai partecipanti dallo chef Sergio Carboni.

M.A. (Redazione Madrid)