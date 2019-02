(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Diego Pablo Simeone ha rinnovato con l’Atletico Madrid. Lo ha annunciato, con un videotweet, lo stesso club ‘Colchonero’, mettendo fine una volta per tutte alle voci su una possibile partenza a fine stagione dell’allenatore di origini argentine. Il nome di Simeone era stato anche accostato più volte alla ‘sua’ ex squadra, l’Inter, ma per i prossimi tre anni il tecnico rimarrà sulla panchina del Wanda Metropolitani, cercando di vincere il più possibile, dopo avere visto sfumare due Champions in finale.