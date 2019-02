(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Secondo gli analisti Snai, nel caso di partenza a fine stagione, la destinazione largamente più probabile di Nicolò Zaniolo è proprio quella meno gradita ai tifosi giallorossi, secondo un cammino già intrapreso negli anni scorsi da Miralem Pjanic. Parliamo della Juventus, data, come riporta Agipronews, a 4,00. Seguono Chelsea e Real Madrid, a 7,50, ma sono in corsa anche Arsenal (10) e Barcellona (15). Juve a parte, il giocatore ben difficilmente resterà in Italia se lascia la Roma: Inter, Milan e Napoli sono opzioni lontane, collocate addirittura a 50.