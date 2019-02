ROMA. – “Promesse mantenute nel contratto di Governo anche per l’attenzione agli italiani all’Estero”. Ad assicurarlo è il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano che in un messaggio su Facebook elenca i provvedimenti messi in atto per migliorare l’assistenza dei 5 milioni di italiani che vivono fuori dall’Italia.

“Ci siamo impegnati – dice Di Stefano – perché siano garantiti loro gli stessi diritti che avrebbero in patria”. Dunque, Di Stefano ricorda la decisione di assumere “300 nuove aree funzionali”, si tratta di personale amministrativo che lavorerà, fuori d’Italia, per la macchina della Farnesina.

Ci sono inoltre 50 impiegati a contratto assunti all’estero per rafforzare il personale dei consolati, in particolare laddove è più numerosa la presenza degli italiani, dunque in Argentina, Brasile, Venezuela e Gran Bretagna. Infine, Di Stefano sottolinea l’impegno per lo stanziamento di 400 mila euro per aumentare gli stipendi del personale a contratto all’estero, “stipendi che non vedono un aumento da 15-20 anni”.