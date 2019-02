(ANSA) – PARIGI, 14 FEB – Sono 7.500 le persone poste in stato di fermo giudiziario in Francia dall’inizio delle proteste dei gilet gialli, il 17 novembre scorso. 8.400 quelle controllate dalla polizia. Sono 1.800 le condanne pronunciate dalla giustizia, mentre 1.500 fascicoli sono ancora in attesa di giudizio: questi i dati rivelati oggi dal ministro dell’Interno, Christophe Castaner, che ha escluso ogni ipotesi di amnistia. Durante una cerimonia a Parigi, il titolare di Place Beauvau ha inoltre consegnato una mega-colletta di circa 1,5 milioni di euro a favore delle forze dell’ordine ferite durante le manifestazioni. Le vittime non sono mancate nemmeno tra i manifestanti.