(ANSA) – ROMA, 14 FEB – “Tutti i comportamenti in violazione del Regolamento sono inaccettabili. Per questo ho chiesto al Collegio dei Questori di aprire un’istruttoria, in base alla quale prenderò quindi una decisione su eventuali sanzioni”. Lo scrive su Fb il presidente della Camera Roberto Fico commentando i disordini di oggi in Aula durante il voto sul disegno di legge costituzionale di riforma del referendum. “Subito dopo – spiega Fico che allega anche il video di quanto accaduto in Aula affinché si possa “avere un’idea” – ho chiesto scusa per aver risposto al saluto dei deputati del Pd con un ‘arrivederci’ che non voleva essere in alcun modo offensivo”.