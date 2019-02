(ANSA) – WASHINGTON, 14 FEB – I partecipanti alla conferenza internazionale sull’assistenza umanitaria per il Venezuela che si è svolta oggi nella sede dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) a Washington si sono impegnati a contribuire cibo e medicine per 100 milioni di dollari. Lo ha annunciato David Smolansky, coordinatore della task force Osa per i migranti e rifugiati venezuelani, al termine dell’incontro, sottolineando che 60 delegazioni di tutto il mondo -governi, organizzazioni multilaterali ed enti privati- hanno partecipato alla conferenza. In uno dei dibattiti dellèincontro hanno partecipato i sottosegretari alla Sanità di Brasile e Colombia, il ministro della Sanità del Panama, insieme al responsabile per l’America Latina del Segretario della Saluta degli Stati Uniti. Sono intervenuti inoltre rappresentanti dei governi di Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Canada, Argentina e Taiwan. Per gli Usa ha parlato Elliot Abrams, rappresentante speciale per il Venezuela del governo di Donald Trump.