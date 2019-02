(ANSA) – PESARO, 14 FEB – Dopo l’omicidio a Pesaro di Marcello Bruzzese, fratello di un pentito di ‘ndrangheta, “tante persone sono venute spontaneamente a riferire” in Procura. Lo ha detto il Procuratore di Pesaro Cristina Tedeschini durante un incontro pubblico promosso da Anm Marche e coordinamento provinciale antimafia su “Le criminalità organizzate nelle Marche” a cui hanno partecipato, tra gli altri, il procuratore generale Sergio Sottani e il procuratore distrettuale di Ancona Monica Garulli. “Questo – ha aggiunto Tedeschini – è il prezioso tesoro del nostro tessuto sociale, nell’ambito del quale nessuno si azzarderà a instaurare il metodo mafioso, che ha i suoi perni nell’intimidazione, nell’assoggettamento e nell’omertà – ha proseguito – perché questo è un territorio che non appena riceve minacce di tipo mafioso si precipita a denunciare. Ma se la permeabilità del crimine organizzato non è nel metodo mafioso, può annidarsi nei fenomeni economici, nel riciclaggio di capitali da operazioni illecite”. “Bisogna – ha detto ancora – fare attenzione alle sirene delle cessioni vantaggiose di attività esistenti, all’accoglimento di soci che si presentano con disponibilità finanziarie, ai fenomeni delle insolvenze”. “Le Marche – ha osservato Sottani – sono una regione sana e per questo c’è il rischio che non vengano percepite le infiltrazioni mafiose che pure ci sono e hanno visto anche condanne. Non possono più considerarsi un’isola felice ma una nuova frontiera per la criminalità organizzata, che ha la sua forza nella capacità di corruzione e di mimetizzarsi dietro al denaro”. Garulli ha sollecitato “strutture per rendere efficace l’azione”, ha segnalato nella Procura di Ancona “una scopertura di organico del 40%” e una “situazione di sofferenza anche per le forze dell’ordine”. Il principale settore di intervento nelle Marche, ha sottolineato, “è il riciclaggio”.(ANSA).