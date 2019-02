CARACAS –Durante la madrugada del jueves, militares venezolanos reforzaron el bloqueo del puente fronterizo con Colombia, en medio de la controversia que existe entre el Ejecutivo y el presidente encargado Juan Guaidó, respecto al ingreso de la ayuda humanitaria a territorito nacional.

Nuevos contenedores de carga amanecieron como refuerzo a la barrera colocada en el puente de Tienditas, que comunica las localidades de Cúcuta (Colombia) y Ureña (Venezuela), el cual se encuentra custodiado por efectivos armados de la Guardia Nacional.

La semana pasada, la vía había sido bloqueada con la cisterna de combustible y dos contenedores, para impedir el paso de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a Cúcuta, de acuerdo con el cronograma de ayuda coordinado por la Asamblea Nacional y Guaidó.

Aunque está prevista que la ayuda ingrese a Venezuela el 23 de enero, según anunció Juan Guaidó en la concentración pública del pasado 12 de febrero, Maduro se niega rotundamente a esa posibilidad, pues afirma que son excusas de norteamérica para invadir a el país a través de una intervención militar.

Ante la negativa del gobierno de darle acceso a los alimentos y medicinas necesarios para miles de venezolanos que están en estado crítico, tanto de salud como de desnutrición, la oposición exhorta a las Fuerzas Armadas a dejar ingresas la asistencia humanitaria que se encuentra en centros de acopio de Colombia, Brasil y uno próximo a operar en Curazao.

Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ya había anunciado de forma irónica, que reforzarían el bloqueo para que no pasara nada, y recordó que el puente nunca ha sido utilizado desde que estuvo listo en el año 2016, por la orden de Maduro de cerrar las fronteras con Colombia a finales de 2015.

Trabas ante ayuda humanitaria

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, José Luis Azuaje, considera que la carta que envió el Papa Francisco a Maduro, demuestra que el Pontífice siempre ha estado al tanto de los padecimientos del pueblo venezolano y cuestionó que se condicione un eventual ingreso de ayuda humanitaria al país.

“Por qué no pensar que esos alimentos, que están ahí, provengan de donde provengan (…) pero que son países hermanos que están tratando de buscar abrir un proceso y un proyecto que no es político, sino sencillamente humanitario (…) entonces por qué no dejar pasar eso si va a beneficiar a gran parte de la población”, indicó.

El representante de la iglesia afirmó que si el gobierno hubiese cumplido con lo que había acordado con la oposición, no estuviéramos los venezolanos con una tensión tan grande y ratificó que muchas veces han sido burlados, quienes con buena voluntad, han tratado de abrir nuevos caminos y horizontes democráticos para Venezuela.