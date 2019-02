CARACAS- Desde hace un par años funciona la casa de paso Divina Providencia en el municipio Villa del Rosario del departamento colombiano Norte de Santander, a menos de 500 metros del puente Simón Bolívar. Se sirve desayuno y almuerzo a más de 4.000 personas en su mayoría migrantes del hermano país Venezuela, por lo cual Cúcuta alimenta a 8 mil venezolanos diariamente.

El padre José David Cañas, fue quien decidió ayudar a los miles de inmigrantes que salían de Venezuela por la frontera. Al cura le conmovió ver en el estado de desnutrición con el que llegaban muchos niños a la ciudad: “Algunos tenían hasta cuatro días sin comer”, comenta Jean Carlos Andrade, coordinador de la casa de paso.

Andrade informó que se sirven más de 8.000 raciones diarias entre desayunos y almuerzos, por el centro pasan más de 4100 personas en promedio cada día y en su gran mayoría son venezolanos que atraviesan la frontera en busca de mejorar sus vidas.

La Casa de Paso atiende a todo migrante que necesite comer, atención médica primaria y atención espiritual; tienen prioridad los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, luego pueden entrar los más jóvenes.

Aproximadamente 40 voluntarios venezolanos y otros colaboradores católicos de Colombia atienden el comedor. Los de Venezuela anteriormente comían allí pero decidieron prestar el servicio a sus otros compatriotas y el padre Cañas les consiguió una bonificación de 90 mil pesos mensuales más el desayuno, almuerzo y cena.

Caritas Internacional financió la Casa de Paso hasta el 30 de mayo del año 2018 y el Programa Mundial de Alimentación (PMA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con 2.000 platos al día financia la iniciativa desde junio del año pasado.

El resto de las comidas son patrocinadas por organizaciones colombianas y empresarios nacionales y extranjeros. “Puede estar seguro que la comida que se le sirve aquí a los venezolanos es de calidad”, informó

Quienes trabajan en la casa de paso Divina Providencia están alertas tras cualquier amenaza de saboteo pues el 23 de enero no abrieron sus puertas porque les dijeron que grupos del chavismo iban a tomar una acción que se reflejara de manera masiva y por eso se decidió no abrir para que no atacaran el centro, comentó Andrade.