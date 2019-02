(ANSA) – ROMA, 14 FEB – “E’ stata una partita alla pari, anche i numeri lo dicono. Nel primo tempo dovevamo evitare qualche ripartenza loro, l’avevamo studiata e invece abbiamo preso una rete evitabile e sciupato due gol con Marusic e Correa. Non bisognava perdere, normale che adesso il Siviglia è avvantaggiato nel ritorno ma secondo me per quanto prodotto poteva finire anche in pareggio”. Così l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta di misura all’Olimpico nell’andata dei 16/i di Europa League. Già privo di Milinkovic-Savic e Immobile, oggi altri tre infortuni (Luis Alberto, Parolo e Bastos) e l’allenatore mastica amaro: “Siamo in un momento con qualche elemento in meno e cambi forzati per cui non ho potuto fare niente. Abbiamo giocato contro una squadra forte, ora testa al Genoa e poi penseremo al ritorno a Siviglia”, di giovedì prossimo. Per la sfida con i rossoblù, Inzaghi rivela: “C’è fiducia per Immobile. Milinkovic sta molto meglio ma sarà da valutare”.