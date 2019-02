CARACAS – Tramite un comunicato stampa, Eliézer Rojas, presidente della Federación Venezolana de Ciclismo ha annunciato che ci sarà una delegazione creola nella Vuelta Ciclistica Independecia Nacional. La corsa, avrà sette tappe e si disputerà in Repubblica Dominicana tra il 25 febbraio e il 3 marzo.

A rappresentare la terra di Bolívar ci penseranno: Yonathan Monsalve, Leonel Quintero, Roniel Campos, John Navas, Jackson Rodríguez e Máximo Rojas. La direzione tecnica della spedizione venezuelana sarà a carico di Aldrin Salamanca, Francisco Mata (sarà il meccanico) e César Durán massaggiatore).

Questa corsa porta bene alle delegazioni venezuelane, dal suo inizio nel 1979 il Venezuela ha vinto in 11 occasioni la Vuelta Independencia. I ciclisti creoli si sono piazzati al secondo posto in 8 occasioni e per sei volte sono arrivati terzi. Hanno fatto suonare il Gloria al Bravo Pueblo nell’isola caraibica Justo Galaviz (1980), José Lindarte (1989), Fernando Correa (1990), Oscar Mendoza (1993), Robinson Merchán (1998), Tommy Alcedo (1999), Alexis Méndez (2000), Manuel Guevara (2001), Richard Parra (2006), Carlos Ochoa (2008) e Tomás Gil (2011).

Tra i team che hanno confermato la loro presenza nell’edizione 2019 della Vuelta Independencia ci sono Global Ciclyng Team, Novo Nordisk, MarPro Ciclyng, la nazionale portoricana e altri team che nei prossimi giorni confermeranno la loro presenza.

La prima tappa della Vuelta Ciclística Independencia Nacional partirà il 25 febbraio da Santo Domingo ed arriverà fino a La Romana, completando un tracciato di 120 chilometri.

(di Fioravante De Simone)