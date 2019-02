(ANSA) – WASHINGTON, 14 FEB – Donald Trump è aumentato di quasi due kg rispetto ad un anno fa, superando i 110 kg (110,223), ma “resta in ottima salute”: lo certifica Sean Conley, il medico della Casa Bianca, dopo il tradizionale check-up della scorsa settimana. Il presidente, che ha 72 anni ed è alto 192 cm, ha 70 battiti al minuto, una pressione 118/80 e un colesterolo a 196. L’unico cambiamento nei farmaci che assume è un aumento a 40 mg al giorno di rosuvastatina, composto usato per trattare l’ipercolesterolemia e le condizioni associate, nonchè per la prevenzione primaria dalle malattie cardiovascolari.