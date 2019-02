(ANSA) – PORT AU PRINCE, 14 FEB – Le proteste cominciate sette giorni fa ad Haiti, e che finora hanno prodotto un bilancio di dieci morti e decine di feriti, non sembrano destinate a spegnersi, con gravi problemi per l’ordine pubblico, sottolineati anche dalla fuga da un carcere di 78 detenuti. Indette dall’opposizione per protestare contro la corruzione che ha causato la scomparsa di quasi quattro miliardi di dollari legati al progetto Petrocaribe di vendita da parte del Venezuela di carburante a basso costo, si sono trasformate col passare dei giorni in una protesta contro il governo. Gli haitiani sono scesi in strada per chiedere le dimissioni del presidente Jovenel Moise che però ha ribadito che resterà al suo posto per l’intero mandato di cinque anni, limitandosi a chiedere al primo ministro Jean Henry Céant di decretare l’emergenza economica nazionale.