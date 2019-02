(ANSA) – ROMA, 15 FEB – Prima il maltempo e poi il buio rallentano il Genesis Open, torneo del PGA Tour di golf. A Pacific Palisades (Los Angelese) big costretti alla maratona, con molti dei protagonisti del green costretti oggi al tour de force per recuperare un ritardo di oltre sette ore dovuto a un forte temporale. Con Tiger Woods e tante altre star che non sono neanche scese in campo. Torneo spezzatino in California dunque, dove è partito forte Jordan Spieth. L’americano, che ha completato le prime dodici buche (-5), è attualmente al comando al fianco del sudcoreano Sung Kang (-5 dopo quattordici buche giocate). Classifica indecifrabile per il resto. Con Dustin Johnson (numero tre del world ranking) in forte ritardo (+2 dopo tredici buche). Oltre a Woods pure altri campioni come Jon Rahm, Sergio Garcia, Justin Thomas e Rory McIlroy saranno chiamati agli straordinari. Con il PGA Tour che spera di effettuare il taglio (a trentasei buche) per l’ora di pranzo di sabato (ora statunitense). (ANSA).