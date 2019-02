(ANSA) – ROMA, 15 FEB – Si sono giocate soltanto tre partite nell’ultimo turno Nba prima dell’All Star Game di Charlotte. Su tutti ha svettato la prestazione di Russell Westbrook, alla sua 11ma tripla doppia consecutiva in stagione (44 punti, 14 rimbalzi e 11 assist). Tuttavia il suo show non è bastato agli Oklahoma City Thunder per vincere la sfida contro i New Orleans Pelicans, che alla fine hanno prevalso per 131-122. Successo tanto più significativo perchè i Pelicans hanno dovuto fare a meno del loro fenomeno Anthony Davis, dolorante a una spalla. Nelle altre due gare di questa notte, larga vittoria degli Orlando Magic sugli Hornets con il punteggio di 127-89; mentre i New York Knicks, fanalino di coda a est, si sono presi la soddisfazione di battere gli Atlanta Hawks per 106-91, anche se questo non basta a smuovere la loro classifica. Nella Eastern Conference al comando sempre i Bucks, seguiti dai Raptors. Nella Western dominio assoluto dei Golden State Warriors, seguiti dai Denver Nuggets. (ANSA).