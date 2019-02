Ascolta, si fa sera

Giunge la sera,

l’anima si siede in ascolto,

fa memoria di quanto ha vissuto.

Tutto tace intorno

e il buio della notte, lentamente,

avvolge ciò che mi circonda.

Ritorna alla mente la giornata:

incontri, azioni, parole, affetti.

Il cuore sembra sciogliersi

al calore di una fiamma leggera,

accesa sotto il Crocifisso.

Unica fonte di luce,

il cero colora la vita

srotolata sotto gli occhi di Gesù.

Il fuoco vivo scalda i ricordi,

ne fa risaltare alcuni tratti,

sfuggiti durante il giorno.

Ascolto il cuore;

pian piano si placa,

i desideri si fanno mite preghiera,

tutto torna all’unità.

Signore,

la sera sia per me il tempo in cui,

discepolo amato,

posso poggiare la testa sul Tuo petto

e ascoltare il Tuo cuore!

don Gian Luca