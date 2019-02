(ANSA) – BOLOGNA, 15 FEB – I laureati in discipline scientifiche Stem (Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica) presentano, a cinque anni dal titolo, buone performance alla prova del mercato del lavoro, ma con profonde differenze di genere che vedono le donne risentire di un più contenuto tasso di occupazione e retribuzioni inferiori rispetto agli uomini. Lo rileva il Rapporto 2018 sulla condizione occupazionale dei laureati elaborato dal Consorzio interuniversitario Almalaurea. Il tasso di occupazione dei laureati Stem è pari all’89,3% (+4,1 rispetto ai non Stem): tra gli uomini è pari al 92,5%, contro l’85% delle donne, con le migliori performance nei gruppi economico-statistico (94,8%) e ingegneria (94,6%). Il lavoro autonomo riguarda il 20,4% (22,8% per i non Stem) e raggiunge il 50,3% tra i laureati in architettura. I contratti a tempo indeterminato caratterizzano invece il 55,6% degli occupati Stem (46,4% non Stem), ma con significative differenze di genere: tra gli Stem, 62,5% contro 45,1% per uomini e donne. Sempre a 5 anni dalla laurea, la retribuzione mensile netta è in media di 1.571 euro (16,4% in più rispetto ai non Stem) e il divario uomini-donne rimane elevato, +23,6% a favore dei primi, in parte perché una quota rilevante di laureati è occupata a tempo parziale, attività che caratterizza soprattutto le donne, con il 16% contro il 4,7% tra gli uomini.(ANSA).