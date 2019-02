(ANSA) – MARANELLO (MODENA), 15 FEB – “La scorsa stagione è stata la migliore negli ultimi dieci anni, ma ciò nonostante non siamo stati all’altezza dei nostri obiettivi. Un boccone amaro da mandar giù, ma che non ha minato il nostro spirito: posso assicurarvi che guardiamo avanti con grande impegno e la massima determinazione”. Lo ha detto l’ad Louis Camilleri, presentando la Ferrari SF90. Camilleri ha sottolineato “la fame di vittoria” di Sebastian Vettel, “totalmente impegnato a concretizzare le sue e le nostre ambizioni”. Al suo fianco ci sarà il giovane monegasco Charles Leclerc: “Il suo talento, la sua maturità, la sua abilità da pilota e la sua velocità sono stati evidenti a tutti lo scorso anno e siamo sicuri che farà grandi cose in futuro” ha concluso Camilleri.