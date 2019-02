(ANSA) – ROMA, 15 FEB – “Dopo aver preso l’impegno nella conferenza C40 di eliminare i diesel in una zona di Roma dal 2024, dal 1 novembre di quest’anno inizieremo eliminando le auto diesel euro 3 dall’anello ferroviario (un anello che racchiude il centro e le zone semicentrali di Roma, ndr). I diesel Euro 3 non potranno più circolare all’interno della Ztl Anello ferroviario dal lunedì al venerdì”. Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. “L’aria che si respira a Roma causa, ogni anno, 120 morti premature (quasi una ogni 3 giorni), per il superamento del limite di legge sul biossido di azoto”, sostiene la Onlus Cittadini per l’aria. Inoltre, sulla base dei dati consultabili sull’open data della Regione Lazio sullo stato di salute della popolazione “nel 2017 – spiega l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – i decessi per malattie riconducibili all’apparato respiratorio nella capitale sono state 2.092 con un aumento di 234 morti rispetto alle 1.858 registrate nel 2016”.