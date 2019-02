(ANSA) – MARANELLO (MODENA), 15 FEB – Guidare la Ferrari “è un sogno avverato”. Charles Leclerc, 21enne pilota monegasco al primo anno da titolare con la Rossa, descrive così le sue sensazioni nel giorno della presentazione della nuova macchina del Cavallino. “E’ solo l’inizio dell’avventura. Ho tanto da imparare”, ripete, assicurando che non c’è competizione con il più esperto Sebastian Vettel: “E’ un grande campione – dice Leclerc – ho tanto da imparare da lui”. Nessuna pressione, giura Leclerc: “Non la sento, non servirebbe a niente”, risponde in conferenza stampa. L’obiettivo del primo anno è già il campionato del mondo? “Non voglio pensarci, per adesso. Voglio concentrarmi su di me, i risultati arriveranno”.