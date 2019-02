(ANSA) – MILANO, 15 FEB – “Mauro Icardi a causa di un’infiammazione al ginocchio destro oggi non ha svolto l’allenamento: per lui una seduta di fisioterapia”: lo scrive l’Inter su Twitter. Il club conferma quanto scritto anche da Mauro Icardi sui social network. Difficilmente, quindi, l’attaccante sarà a disposizione per la partita contro la Sampdoria domenica alle 18 a San Siro.