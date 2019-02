(ANSA) – GENOVA, 15 FEB – “Il calcio italiano sta recuperando rispetto alla non partecipazione al mondiale dopo quella brutta serata di Milano. Ripartendo dai giovani, dal calcio di base e dai centri federali si può raggiungere l’obiettivo di riportare il calcio italiano protagonista in campo internazionale”. Lo ha detto il vicepresidente della Figc Cosimo Sibilia ospite a Genova di un convegno sul diritto sportivo. Giovani come Nicolò Zaniolo ad esempio. “Martedì ero allo stadio Olimpico e ho visto i due gol che ha segnato – ha raccontato Sibilia – però non ci sono solo quelli, ma anche tutto quello che sta facendo con la Roma. Dobbiamo ripartire proprio dai giovani e sono fortemente convinto che per ritornare ad essere protagonisti in campo internazionale abbiamo la necessità, non una scelta, ma proprio una necessità di partire dal calcio di base e dai giovani”.