(ANSA) – ROMA, 15 FEB – L’arma che ha ferito gravemente Manuel Bortuzzo, la notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio a Roma, era stata rubata diversi anni fa. E’ quanto emerge dai risultati degli accertamenti disposti dalla Procura nell’ambito dell’indagine che vede Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. La pistola, gettata dai due aggressori in un campo poco lontano dalla zona della sparatoria, nel quartiere Axa, non ha la matricola abrasa e quindi gli inquirenti sono riusciti a risalire alla denuncia di furto avvenuto fuori Roma. Nel corso dell’interrogatorio svolto in Questura dopo il fermo, Marinelli ha affermato di avere trovato l’arma sotto terra, in un campo, circa due mesi fa.