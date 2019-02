(ANSA) – ROMA, 15 FEB – “Con il movimento M5s non c’è alcun accordo ma anche nessuna preclusione per le nomine Inps”. Lo sottolineano fonti qualificate della Lega che così proseguono: “si sta lavorando per una soluzione veloce, che arriverà nei prossimi giorni. Questo governo ha rispettosamente atteso la scadenza naturale del mandato di Boeri che qualunque altro governo Renzi non avrebbe avuto alcuna esitazione a far saltare con abbondante anticipo”.