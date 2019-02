(ANSA) – PARMA, 15 FEB – Domani per il 15/o turno del Guinness Pro14 le Zebre giocano a Viadana contro gli irlandesi del Leinster, campioni in carica del torneo celtico e della Champions. Visto che Zebre e Leinster fanno parte di due gironi diversi del torneo, quella di domani sarà l’unica sfida stagionale tra le due squadre. Giocandosi all’interno della finestra del 6 Nazioni, entrambi gli staff tecnici devono fare a meno di diversi nazionali lasciati precauzionalmente a riposo da Italia ed Irlanda. Sono quindi solo 4 gli azzurri che partiranno nel XV titolare scelto da coach Bradley per affrontare la franchigia di base a Dublino mai sconfitta dalle Zebre negli 11 precedenti: il centro Bisegni, al rientro dopo l’infortunio muscolare che gli ha fatto saltare i primi due turni del 6 Nazioni, l’apertura Canna e le due terze linee Mbandà e Tuivaiti. La quinta novità in formazione rispetto all’ultima sfida ufficiale contro i Cheetahs riguarda il tallonatore Fabiani, al rientro in prima linea dopo aver recuperato da un infortunio.