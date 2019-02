(ANSA) – LONDRA, 15 FEB – Voleva far sentire la sua voce sulla Brexit, invece tabloid e media vari non parlano che di lei e del suo decolté. Si è rivelato un po’ un’arma a doppio taglio il mezzo striptease esibito – in effetti forse simulato – da Rachel Johnson, nota giornalista televisiva britannica e sorella dell’ex ministro Boris Johnson, durante la puntata andata in onda ieri di un talk-show di SkyNews – ‘The Pledge’ – che co-conduce in una sorta di tavola rotonda con alcuni colleghi. Rachel – contraria al divorzio dall’Ue a differenza del fratello Boris, che ne è invece uno dei paladini – ha denunciato la difficoltà di parlare di Brexit a causa di un dibattito arrivato a suo dire “a un punto di saturazione” sullo sfondo del caos politico e negoziale in atto. Poi, improvvisamente, si è tolta la camicetta sotto gli sguardi apparentemente imbarazzati del resto dei conduttori – uomini e donne -, fra una battutina e l’altra. Una fascia opaca era in realtà già pronta a schermarla, e comunque aveva il seno coperto.