(ANSA) – AARE (SVEZIA) , 15 FEB – Oro in gigante al norvegese Henrik Kristoffersen in 2.20.24 24 anni e prima medaglia iridata in carriera. ‘Solo’ argento per l’austriaco Marcel Hirscher in 2.20.44 e bronzo al francese Alexsi Pinturault in 2.20.66. Miglior azzurro in una gara da dimenticare è stato il trentino Luca De Aliprandini 20/o in 2.23.33. Poi c’è solo l’altoatesino Simon Maurberger 23/o in 2.23.98. Manfred Moelgg – 25/o dopo la prima manche e sceso in gara nonostante l’influenza con febbre avuta sino a ieri – ha preferito non partecipare alla seconda manche per cercare di preservare un po’ di energie in vista dello slalom speciale di domenica.