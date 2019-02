(ANSA) – WASHINGTON, 15 FEB – “Nelle prossime 24 ore ci sarà un grande annuncio sulla Siria”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca. Non ha aggiunto altro spiegando solo che l’annuncio riguarderà il califfato dell’Isis. Intanto il comandante americano Joseph Votel, che ha guidato la guerra all’Isis, ha detto alla Cnn di essere di fatto in disaccordo con la decisione del presidente Donald Trump di ritirare le truppe Usa dalla Siria e ha avvertito che il Califfato “è tutt’altro che sconfitto”. Votel, il generale più alto in grado in Medio Oriente, ha detto fra l’altro che, a suo giudizio, le forze guidate dagli Usa sul terreno in Siria non sono pronte ad affrontare da soli la minaccia dell’Isis.