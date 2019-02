(ANSA) – ROMA, 15 FEB – La scelta se affidare in futuro la maglia n.10 della Roma a Nicolò Zaniolo sarà presa dalla società. Per Eusebio Di Francesco, adesso che il giovane talento è finito sotto la luce dei riflettori, la cosa importante è un’altra: “Bisogna mantenere il ragazzo con i piedi per terra. La differenza la fa l’equilibrio. Non si smette mai d’imparare, questo vogliamo far passare a Zaniolo”. “Della maglia numero 10 a lui non me ne frega niente. Non valuto in base a quello, è riduttivo e poi c’è ancora tanta strada da fare” ha spiegato il tecnico giallorosso durante l’inaugurazione della sesta edizione del ‘Corso da Team Manager’ presso l’università Luiss.