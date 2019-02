(ANSA) – TREVISO, 15 FEB – C’è una bella notizia dal mondo del rugby: il capitano del Benetton Treviso Nasi Manu, trentenne originario della Nuova Zelanda, colpito da cancro ai testicoli, operato lo scorso 31 agosto dall’equipe del reparto di urologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso e sottoposto a chemioterapia, potrà tornare in campo. Lo fa sapere il club con una nota. “Gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri hanno mostrato che Nasi ha risposto favorevolmente alla terapia – è scritto nel comunicato del club trevigiano – e ciò gli consentirà di riprendere gradualmente l’attività sportiva, seguendo allo stesso tempo un programma di controlli medici periodici per confermare il positivo esito del trattamento”. Grande la gioia del giocatore, per il quale a dicembre i compagni di squadra e lo staff tecnico di Treviso si erano rasati a zero prima di una partita (poi vinta contro gli Harlequins londinesi) in segno di solidarietà: “non dimenticherò mai ciò che avete fatto per me, ora spero di tornare presto in campo”.