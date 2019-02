ROMA. – L’inflazione oltre il milione per cento, 3 milioni di venezuelani scappati dal paese e il 12 per cento della popolazione denutrita. Negli ultimi cinque anni e con Maduro al potere il Venezuela è sprofondato in una crisi economica e sociale senza precedenti.

Dal 23 gennaio scorso, il Paese vive una profonda crisi istituzionale e mentre lo stesso Maduro e Juan Guaidó, presidente dell’Assemblea Nazionale, si contendono il potere, la popolazione muore di fame e malattie. 350mila donne e bambini necessitano di cure immediate, denuncia l’UNICEF mentre 60 milioni di euro in cibo e medicine restano bloccati fuori dalla frontiere per volere dello stesso Maduro. E chi protesta rischia il carcere o la vita, come da tempo denunciano ONU e varie Ong.