CARACAS – In questa settimana di competizioni continentali sorride solo il Caracas. Grazie allo 0-0 interno contro il Delfín, i ragazzi di Noel Sanvicente approda alla terza fase della Coppa Libertadores de América. Ai rojos del Ávila é bastato il gol di Bernardo Añor all’andata per timbrare il biglietto per la terza fase della Coppa Libertadores de América. La formazione capitolina nella fase successiva sfiderà i peruviani del Melgar, che hanno battuto a sorpresa l’Universidad de Cile (globale 0-1).

Nella sfida dello stadio Olímpico il migliore in campo é stato il portiere del Caracas, Alain Baroja, che ha fermato tutti gli arrembaggi dell’idolo del puerto. L’unica volta che sembrava essere stato superato, ci ha pensato pensato Juan Muriel a togliere la palla sulla línea di porta.

Questa é la sedicesima volta che il Caracas é tra le protagoniste della Coppa Liberadores. La storia nella massima competizione continentale é iniziata nel 1993, poi sono arrivate le partecipazioni nelle edizioni del: 1995, 1996, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2018. Questa esperienza cercherà di farla valere contro la prossima avversaria, il Melgar. Una vittoria significherebbe entrare nella fase a gironi della Coppa Libertadores, dove affronterebbe pezzi da novanta come Palmeiras (Brasile), San Lorenzo (Argentina) e Junior di Barranquilla (Colombia).

L’altra formazione creola impegnata nei preliminari della Coppa Libertadores é stato il Deportivo La Guaira. Gli arancioni, non vanno oltre lo 0-0 sul campo dell’Atanasio Girardot di Medellín, con questo risultato salutano la massima competizione continentale per club. Sulle sorti della squadra allenata da Daniel Farías ha pesato lo 0-1 subito la scorsa settimana sul campo dell’Olimpico.

Nella Coppa Sudamericana, il Monagas é stato battuto per 2-1 dal Royal Pari in Bolivia. Sul campo del Ramón Aguilera Costas di Santa Cruz de la Sierra i primi a pasarse sono stati gli ospiti con Facundo Coria (4’). Poi c’è stato il ribaltano dei padroni di casa con Thiago Ribeiro da Silva (5’) e Mauro Milano (45+1’). Il match di ritorno, é in programma per mercoledì 27 febbraio alle 18:15 nello stadio Monumental di Maturín.

(di Fioravante De Simone)