(ANSA) – ROMA, 15 FEB – “Paratici ha detto “non si muove”. Confermo le sue parole: Dybala è un nostro patrimonio. Lui è un giocatore molto importante per noi”. Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved blinda così l’argentino. “Per Sassuolo-Juventus non ha giocato titolare ma ha fatto veramente bene – ha aggiunto Nedved ai microfoni di Sky -. Oggi gioca titolare non vedo nessuna stranezza anzi ci aspettiamo molto da lui perché è molto forte”.