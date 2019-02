TORINO. – Con il 3-0 sul Frosinone (Dybala, Bonucci, Ronaldo), la Juventus vola a +14 sul Napoli e ci resterà per almeno 48 ore, in attesa del risultato di Napoli-Torino domenica sera. Il miglior modo per preparare l’impegnativa trasferta di Champions, mercoledì sera, in casa dell’Atletico Madrid, per l’andata degli ottavi, in quello stesso stadio dove il 1° giugno verrà assegnata la Coppa più prestigiosa.

Nella Juve si sono rivisti due terzi della famosa BBC, con Bonucci e Chiellini in campo dal 1′, asse tedesco a centrocampo (Emre Can-Khedira) e Matuidi-Pjanic in panchina. Per il Frosinone Baroni ha scelto la coppia Ciofani-Ciano, lasciando Pinamonti in panchina fino a metà del secondo tempo.

Dopo tre mesi e mezzo di digiuno in campionato Dybala è tornato a riassaporare il gusto del gol, rispolverando il sinistro fulminante dal limite dell’area dopo appena 6.’ Esultanza con un piccolo show in coppia con Cristiano Ronaldo: l’argentino ha imitato il ‘Siuu’, salto con rotazione di 180 gradi che è il marchio di fabbrica per celebrare i gol del portoghese; CR7 ha accompagnato la Joya mimando la maschera sul viso (Dybala mask).

L’ultima rete in serie A dell’argentino “tuttocampista” di Allegri che secondo rumors di mercato potrebbe essere alla sua ultima stagione alla Juve, era stata il 3 novembre contro il Cagliari, la seconda stagionale dopo quella realizzata il 26 settembre al Bologna. ma imitato il salto a 180 gradi, il ‘Siuu’ marchio di fabbrica del portoghese. CR7 ha accompagnato Dybala mimando la sua maschera sul viso.

Ci hanno poi pensato Bonucci e, nel secondo tempo, Ronaldo ad arrotondare il successo lasciando al Frosinone solo qualche scampolo di campo. Tutto facile, quindi, per la Juventus: la partita si è trasformata quasi subito in un allenamento: CR7 ha provato il gol su punizione che ancora manca alla sua collezione bianconera: (10)’: niente da fare.

Il raddoppio l’ha firmato invece Bonucci alzando la scarpa in mischia arrivando più rapido della testa di Khedira, sulla linea di porta, dopo un primo salvataggio di Sportiello, Pur consapevole della partita impari, il Frosinone è riuscito a farsi 3-4 volte nell’area della Juventus o molto vicino: punizione di Ciano (19′), colpo di testa di Ciofani e, l’azione più pericolosa, la punizione al 46′ ancora di Ciano che ha sfiorato l’incrocio dei pali.

Sul cross di Dybala, il piede di Salamon ha alzato il pallone togliendolo a CR7 che per il disappunto ha azzannato una maglia della rete di porta. Baroni ha provato (12′) la freschezza del ventenne Pinamonti (al posto di Ciofani), che però non è riuscito a farsi largo. Un cross filtrante di Mandzukic .- ancora una volta protagonista – ha pescato Ronaldo per il rasoterra imprendibile, 19/ o gol in campionato del 5 volte pallone d’oro.

Che poi è uscito sostituito per la prima volta all’Allianz Stadium e si è preso una piccola standing ovation per la terza rete bianconera. Nel finale Sportiello ha impedito il 4-0 della Juve, respingendo un violento tiro di Bernardeschi. Messo al sicuro l’enorme vantaggio in campionato, la Juventus può davvero pensare all’Atletico Madrid.