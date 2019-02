(ANSA) – KANO, Nigeria, 16 FEB – La commissione elettorale nigeriana ha posticipato il voto per le elezioni presidenziali da oggi al 23 febbraio perché i materiali elettorali non sarebbero stati consegnati in alcune aree del Paese. La commissione ha bloccato le votazioni a poche ore dall’inizio e assicurato che fornirà maggiori dettagli nel pomeriggio. Il presidente della Commissione, Mahmood Yakubu, ha dato la notizia dello spostamento a cinque ore dall’inizio del voto nel paese più popoloso dell’Africa, la più grande democrazia del continente. “E’ stata una decisione difficile da prendere – ha fatto sapere la Commissione – ma necessaria per il successo delle elezioni e il consolidamento della nostra democrazia”. Nel 2015, la Nigeria ha ritardato le elezioni di sei settimane.