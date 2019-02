(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 16 FEB – Il Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato il decreto conclusivo del processo penale che dichiara colpevole Theodore Edgar McCarrick, Arcivescovo emerito di Washington, accusato di pedofilia. E il Papa “ha riconosciuto la natura definitiva, a norma di legge”, della decisione di ridurre il prelato allo stato laicale: questo rende il caso “res iudicata cioè non soggetta a ulteriore ricorso”. Lo afferma un bollettino della sala stampa vaticana, spiegando che l’11 gennaio il Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato il decreto conclusivo del processo penale; il 13 febbraio sono stati esaminati e rigettati gli argomenti presentati nel ricorso. La decisione è stata notificata ieri, 15 febbraio, a McCarrick.